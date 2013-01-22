Польша в этом году увеличит до 1,5 млрд долл. расходы на борьбу с безработицей

Варшава. Польские власти планируют в текущем году направить на борьбу с растущей в стране безработицей около 1,5 млрд долл., что примерно на четверть больше, чем в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польского министерства труда, местные центры трудоустройства уже начали реализацию специальных программ, нацеленных на сокращение количества безработных в стране.

"Бюджетные средства на борьбу с безработицей (каждый месяц 1/12 общей суммы) используются с первых дней нового года, в частности, на стажировки, открытие предпринимательской деятельности, активизацию выпускников", - отмечает пресс-служба польского правительства.

Правительство страны намерено в первую очередь помогать с поиском работы молодым людям до 30 лет и тем, кому свыше 50.

Пресс-служба отметила, что выделенные из бюджета средства на борьбу с безработицей минтруда может направлять на реализацию "точечных проектов", связанных, к примеру, с групповыми увольнениями.

Как сообщал УНИАН, в начале января текущего года глава польского правительства Дональд Туск заявил о планах к концу года создать около 400 тыс. рабочих мест, что должно привести к сокращению растущей в последние годы безработицы.

Справка УНИАН. По последним оценкам польского министерства труда, на конец 2012 года в 38-миллионной Польше без работы было более 2,1 млн человек, или 13,3% экономически активного населения страны.

В феврале 2012 года безработица достигла своего максимального значения за последние 5 лет на уровне 13,5%, после чего начала снижаться благодаря сезонным работам.

С начала рыночных реформ в 1990-х годах больше всего безработных в Польше было накануне вступления страны в Евросоюз в 2004 году - около 20%, а минимальное их количество зафиксировано в конце 2008 года на уровне менее 9%.