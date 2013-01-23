Крым ликвидирует свое представительство в Москве

Совет министров Крыма на заседании 22 января решил ликвидировать Представительство автономной республики в Москве (Россия), считая его работу неэффективной.

Как передает корреспондент УНИАН, создание этой структуры инициировали еще в 1994-1995 годах - при первом и единственном президенте Республики Крым Юрии Мешкове.

В 2011 году Совмин, который тогда возглавлял Василий Джарты, передал представительство в управление Министерства курортов и туризма автономии. Ранее офис подчинялся Управлению межрегионального сотрудничества правительства автономии.

«Анализ показал низкую эффективность работы представительства, при этом мы тратим 1 миллион 300 тысяч гривен на его содержание. Для сокращения бюджетных расходов предлагается его ликвидировать, вместе с тем, планируется создать более десятка туристических офисов, в том числе - в Москве. Это будет сделано без затрат бюджета автономии», - сказал сегодня министр курортов Крыма Александр Лиев на заседании Совмина.

Ранее его ведомство сообщало, что за пределами автономии на базе турагентств появятся представительства Минкурортов АРК. Там будут обучать врачей, туристических агентов, организовывать туры в Крым и представлять рекламную продукцию полуострова. Работники будут иметь статус внештатных советников министра, деньги из государственной казны на содержание представительств не будут привлекаться.