У Королевской хотят «осовременить» пенсии военных
Министерство социальной политики Украины предлагает законодательно обеспечить право правительству осовременивать пенсии военнослужащих. Об этом сообщил директор Департамента пенсионного обеспечения Министерства социальной политики Николай Шамбир.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, по его словам, соответствующий законопроект о внесении изменений в статью 63 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц» будет рассмотрен сегодня на заседании Кабинета министров.
«Из-за ряда факторов, среди которых та же инфляция, есть разница между размерами пенсионных выплат, назначенных несколько лет тому назад и в последнее время. Поэтому мы предлагаем на законодательном уровне дополнительно к существующему механизму пересчета пенсий закрепить право Кабмину «осовременивать» ранее назначенные пенсии. Это позволит правительству оперативно реагировать на возникновение таких диспропорций и устранять их, обеспечивая справедливость в отношении военных, которые вышли на пенсию раньше», - сказал он.
Н.Шамбир отметил, что изменения будут касаться всех военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, которые получают пенсии независимо от времени их назначения. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.