У Королевской ищут выход из создавшейся законодательной проблемы при оформлении соцпомощи

Министерство социальной политики инициирует проведение совещания с представителями Минрегионстроя и Государственной миграционной службы относительно решения вопроса выдачи справки о составе семьи, необходимой для назначения социальных выплат и льгот.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, об этом сообщил директор Департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталий Мущинин. По его словам, в связи с изменениями в законодательстве, вступившие в силу с 4 января 2013 года, есть необходимость определить орган, который будет выдавать справки о составе семьи.

«Справка о составе семьи является одним из документов, который подается при назначении многих социальных выплат. Это предусмотрено рядом законодательных актов и постановлений правительства. Раньше ее выдавали паспортисты при ЖЭКах. Однако, с 4 января регистрацией граждан занимаются территориальные органы Государственной миграционной службы, которая на сегодня не предоставляет такую ​​справку, что затрудняет оформление социальных выплат и льгот. Поэтому мы обратились к Государственной миграционной службы и Минрегионстроя с предложением провести совещание, чтобы решить этот вопрос», - сказал он.

В.Мущинин сообщил, что проблема с получением справки о составе семьи для назначения определенных выплат и льгот касается более 4,5 миллионов семей, которыми занимается Минсоцполитики. Поэтому Министерство предложило своим территориальным управлениям механизм временного урегулировании вопроса выплат, требующих срочного рассмотрения.

«Мы обратились к Главным управлениям труда и социальной защиты населения относительно возможности назначения, в частности, пособия при рождении ребенка на основании акта обследования условий проживания семьи с указанием в нем информации, что новорожденный ребенок является вторым или третьим в данной семье. Однако это временный вариант. Надеемся, что на инициированном нами согласительного совещания будет найдено системное решение», - отметил В.Мущинин.

Справка УНИАН. В связи с вступлением в силу Закона Украины «О свободе передвижения и свободном выборе местожительства в Украине» и приказа Министерства внутренних дел от 22.11.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка регистрации места жительства и места пребывания физических лиц в Украине и образцов необходимых для этого документов», функции паспортистов, которые работали при ЖЭКах и выдавали справки о составе семьи, перешли к Государственной миграционной службе, однако вопрос выдачи таких справок остался открытым.