Госказначейство уже перечислило в регионы почти 200 млн грн для второго транша соцвыплат

Государственное казначейство уже перечислило в регионы почти 200 млн грн для второго транша социальных выплат.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, об этом проинформировала министр соцполитики Наталия Королевская.

„В соответствии с утвержденным порядком, второй транш в размере 197 млн грн уже перечислен в регионы. До 31 числа все должны получить свои январские выплаты. Мы проконтролируем, чтобы деньги дошли до каждого человека. В отношении руководителей, которые допустят задержку, будут предприняты соответствующие меры”, - сказала Н.Королевская.

Она также отметила, что Министерство социальной политики выстроит механизм, который позволит контролировать выплаты людям государственной помощи на местах.

„Ми хотим знать точно, доходят ли средства людям своевременно и в полном объеме. Для этого мы разрабатываем механизм, который позволит нам контролировать эти процессы. Через некоторое время мы его представим. Это очень важно, потому что последний пример с „детскими” деньгами, когда казначейство средства перечислило, а люди на местах их не получили, продемонстрировал неэффективность существующих подходов”, - сказала она.

Н.Королевская также предложила всем, кто столкнулся с проблемами, которые относятся к компетенции Минсоцполитики, обязательно сообщать об этом в „Правительственный контактный центр” и на страницу министерства в Facebook.

„Я ежедневно получаю отчет из „Правительственного контактного центра” относительно обращений граждан. Поэтому ни одно сообщение относительно задержек по выплате заработной платы или социальной помощи не остается без внимания. Кроме того, у Минсоцполитики есть страница в социальной сети Facebook, где также можно сообщить о существующих проблемах”, - заметила министр.

Н.Королевская подчеркнула, что невозможно построить эффективную работу власти без общественного контроля, который также обеспечивает обратную связь. Поэтому уже в пятницу, 25 января, состоится Народная коллегия, в которой примут участие представители общественных организаций и руководства министерства.

Как сообщал УНИАН, Министерство социальной политики инициирует проведение совещания с представителями Минрегиона и Государственной миграционной службы относительно решения вопроса выдачи справки о составе семьи, необходимой для назначения социальных выплат и льгот.

В связи со вступлением в силу Закона «О свободе передвижения и свободном выборе местожительства в Украине» и приказа Министерства внутренних дел от 22.11.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка регистрации места жительства и места пребывания физических лиц в Украине и образцов необходимых для этого документов», функции паспортистов, которые работали при ЖЭКах и выдавали справки о составе семьи, перешли к Государственной миграционной службе, однако вопрос выдачи таких справок остался открытым.