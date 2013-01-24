В Польше выросла безработица

Варшава. Уровень безработицы Польше в декабре 2012 года вырос до 13,4% с 12,9% месяцем ранее, сообщил государственный комитет статистики GUS.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, количество безработных на конец прошлого года в 38-миллионной стране составило 2,136 млн человек.

В декабре безработными зарегистрировалось 244,1 тыс. человек, что на 3,4% меньше, чем в ноябре, но на 4% больше, чем в декабре 2011 года.

В тоже время работодатели подали в центры трудоустройства 35,7 тыс. вакансий в сравнении с 49,1 тыс. в ноябре прошлого года и 35,1 тыс. в декабре 2011 года.

Как сообщал УНИАН, польские власти планируют в текущем году выделить на борьбу растущей в стране безработицей около 1,5 млрд долл., что на 25% больше показателей предыдущего года и надеются благодаря этим инвестициям до конца года создать 400 тыс. новых рабочих мест.

Справка УНИАН. С начала рыночных реформ в 1990 годах больше всего безработных в Польше было накануне вступления страны в Евросоюз в 2004 году - около 20%, а минимальное их количество зафиксировано в конце 2008 года на уровне менее 9%.