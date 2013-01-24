Безработица в Испании достигла рекордной отметки

Число безработных Испании увеличилось в четвертом квартале 2012 года на 187,3 тысячи человек и достигло рекордной цифры - 5,96 миллиона человек (26,02% трудоспособного населения), говорится в сообщении Национального статистического института, сообщает РИА «Новости».

По сравнению с четвертым кварталом 2011 года безработица выросла на 3,18 процентного пункта.

Наиболее критическая ситуация сложилась среди населения в возрасте 25-54 года, где количество безработных выросло сразу на 200 тысяч человек и достигло 4,5 миллиона испанцев.

Максимальное количество безработных зарегистрировано в сфере услуг (1,73 миллиона человек) и строительстве (387,9 тысячи человек).

В географическом плане хуже всего обстановка в Сеуте (владение Испании на побережье Марокко), где число безработных составляет 37,84%. В Андалузии показатель немногим меньше - 35,86%. В тройку регионов с наихудшими результатами за прошлый квартал вошла также автономная область Экстремадура (34,06%).

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