Минсоцполитики разработало механизмы «осовременивания пенсий»

Министерство социальной политики изучает механизмы осовременивания пенсий для ликвидации разницы в их размере для разных категорий пенсионеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала министр социальной политики Наталия Королевская сегодня журналистам на брифинге.

“Социальное неравенство в нашей стране относительно пенсионного обеспечения существует 21 год. И мы понимаем, что осовременивание пенсий сегодня есть только с 2007 года, что действительно создает социальный разрыв между теми, кто получил пенсию до 2007 года, и теми, кто получает пенсию сегодня. Мы, безусловно, затрагиваем вопрос дальнейшего осовременивания пенсии. Безусловно, есть несправедливость, когда человек не работал и получает минимальную пенсию, и человек, который работал, и получает такую же пенсию”, - сказала Н.Королевская.

Она отметила, что по этому поводу создана рабочая группа, к работе которой подключились представители общественности для того, чтобы ликвидировать несправедливость в размерах пенсий, и найти самые эффективные пути решения этого вопроса. По словам министра, на данное время подготовлен документ относительно дальнейших действий с целью осовременивания пенсий, и Пенсионный фонд обсчитывает, какое количество средств для этого будет необходимо.

“Также мы предложили поднять обеспечение детям войны на 1 процент. Это очень мало, мы понимаем, но это - шаг за шагом двигаемся дальше. И потому я считаю, что в ближайшее время мы сможем презентовать все эти дальнейшие действия по осовремениванию пенсионной системы”, - подчеркнула Н.Королевская.