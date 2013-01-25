Мобилизация прекратила девятидневную забастовку афинского метро

Объявленная правительством Греции гражданская мобилизация работников помогла в пятницу прекратить девятидневную забастовку афинского метро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на греческое государственное телевидение. По его данным, первый состав отправился из депо около 15 часов по местному времени (17 мск).

Правительство объявило мобилизацию работников метро в четверг. Теперь тем, кто не прекратит забастовку, грозят различные санкции вплоть до ареста. До настоящего времени полиция разыскала и вручила повестки о явке на работу примерно 500 из 2,5 тысячи работников метро. Тем временем спецназ вывел из депо метрополитена забаррикадировавшихся там участников стачки. Три человека были задержаны, пострадавших не было.

Официальный представитель правительства Симос Кедикоглу заявил в эфире государственного телевидения, что полностью работа метро должна наладиться на выходных.