Оформление помощи при рождении ребенка временно будет проходить по старой процедуре

Оформление помощи при рождении ребенка пока будет проходить по старой процедуре.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины со ссылкой на директора Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталия Мущинина.

В частности, по его словам, до тех пор, пока на законодательном уровне не будет урегулирован вопрос выдачи справок о составе семьи, назначения льгот и государственных выплат будет проходить по старой процедуре.

Он отметил, что соответствующее решение закреплено в совместном письме Министерства внутренних дел и Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

„Сегодня в регионы было направлено совместное письмо двух профильных министерств. В нем отмечается, что до урегулирования вопроса об определении органа, который выдает справки о составе семьи, этим вопросом, как и раньше, будут заниматься „паспортисты” при ЖЭКах, сельские и поселковые советы. Таким образом, процедура оформления помощи при рождении ребенка и субсидий остается пока неизменной”, - сказал он.

В.Мущинин напомнил, что ранее из-за структурных изменений, которые произошли внутри МВД, оказался неурегулированным вопрос выдачи справки о составе семьи. Эта справка является одним из обязательных документов, необходимых для назначения многих выплат и помощи, что закреплено законами и постановлениями правительства.

„Учитывая, что из-за такой законодательной коллизии могли пострадать свыше 4,5 млн. украинских семей, мы обратились в МВД и Минрегионстрой, чтобы совместно найти решение. Возвращение к старой процедуре снимает преграды в оформлении помощи при рождении ребенка, субсидий и других государственных выплат и льгот”, - сказал он.

В.Мущинин подчеркнул, что это решение временное. Для того чтобы решить вопрос системно, необходимо вносить законодательные изменения, что может занять несколько месяцев.

Также В.Мущинин отметил, что если в регионах не будет выполняться это решение, нужно обращаться в „Правительственный контактный центр” и писать об этом на странице Минсоцполитики в Facebook, чтобы Министерство могло должным образом отреагировать.

Как сообщалось, в январе существенно осложнилась ситуация с выплатами помощи при рождении ребенка.

Министр социальной политики Наталия Королевская сегодня, 25 января, сказала, что проблема носит исключительно бюрократический характер, и пообещала в ближайшее время ее разрешить.

“Зарегистрировано новое положение. Если ранее справки о составе семьи выдавали ЖЭКи, то сейчас эти справки, согласно новому положению Министерства внутренних дел, выдает миграционная служба. Миграционная служба еще не наладила этот инструмент выдачи справок”, - сказала Н.Королевская.

Она выразила надежду, что до конца сегодняшнего дня, максимум до понедельника, 28 января, этот вопрос будет решен, и все справки семьям, которые должны получить выплаты, будут выданы.

Н.Королевская также сказала, что все деньги на выплату семьям за рождение ребенка перечислены.