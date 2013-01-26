МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Ливию

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Ливию в связи с осложнением ситуации безопасности на территории страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«В связи с осложнением ситуации безопасности на территории Ливии, в том числе с постоянной угрозой совершения террористических актов в Бенгазе, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться на данном этапе от поездок в указанную страну», - говорится в сообщении.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации МИД советует украинцам безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Ливии по номеру телефона: +21821 360 86 65/64, который работает круглосуточно, или звонить по телефону на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044238 16 57