Азаров поручил создать рабочую группу для улучшения работы регистрационной госслужбы

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил создать рабочую группу, которая наработает оптимальные решения для улучшения работы государственной регистрационной службы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, такое поручение было дано на заседании правительства 28 января, на котором был заслушан вопрос о работе новой системы регистрации имущественных прав на недвижимое имущество и их обременений, которая начала функционировать с 1 января 2013 года.

В состав рабочей группы вошли вице-премьер-министр Александр Вилкул, министр юстиции Александр Лавринович, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник.

«Человек должен максимально просто зарегистрировать свои права. Информируйте о работе системы постоянно, по разным каналам. Нужно – дополнительно объясняйте, - сказал Н. Азаров. - Нужно что-то совершенствовать - готовьте предложения. Правительство поддержит. Но нужно организовать работу так, чтобы она не вызывала нареканий, а действительно значительно упростила регистрацию».

В то же время, по словам заместителя министра юстиции Дмитрия Вороны, новая система значительно сокращает время оформления документов как по количеству посещений для этого соответствующих органов, так и по времени подготовки документов. О состоянии рассмотрения каждого заявления можно узнать, не выходя из дому, - на сайте, там же узнать о готовности документов. В среднем гражданин получает документ через 4-5 дней после обращения, а впоследствии, убеждены в Минюсте, этот срок можно будет сократить до 1-2 дней.

Д. Ворона отметил, что в настоящее время 82% заявлений рассматривает регистрационная служба и только 18% - нотариусы. Это связано в основном с оформлением документов, которое не успели закончить с прошлого года. А уже через 3-4 месяца львиную долю прав собственности будут регистрировать именно нотариусы, которые будут удостоверять соглашения купли-продажи. На это будет уходить приблизительно один час. То есть, новая система пока еще не заработала полностью, но все-таки она намного

прогрессивнее по сравнению с прежним порядком регистрации прав на недвижимое имущество, считают в Минюсте.

При этом председатель Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаил Бродский отметил, что «минусом» является неудобное расположение помещений, отдаленность касс для приема платежей, отсутствие офисов службы в каждом районе».

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации, за которым остались функции проведения технической инвентаризации объектов недвижимости.

Нотариусы регистрируют переход права собственности на недвижимое имущество, то есть «вторичную» госрегистрацию недвижимости. При заверении договоров купли-продажи, мены, дарения недвижимого имущества и земельных участков, обретения права собственности на унаследованную недвижимость и т.п. нотариус осуществляет одновременно процедуру государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество в Государственном реестре вещевых прав на недвижимое имущество. Сведения в реестр нотариус вносит «день в день».

При этом эксперты отмечают, что новая система регистрации прав на недвижимость в Украине не работает надлежащим образом, и потребуется несколько месяцев для того, чтобы она полноценно заработала.