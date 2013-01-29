МИД надеется, что Кабмин вскоре подаст в ВР законы для либерализации визового режима с ЕС

В Министерстве иностранных дел Украины надеются, что до февральского саммита Украина-ЕС правительство внесет в Верховную Раду ряд законопроектов, необходимых для выполнения первого этапа Плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявил в ходе встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации.

«Мы ожидаем, что украинское правительство до саммита внесет еще несколько законопроектов в Верховную Раду, чтобы сделать возможным выполнение первого этапа плана действий по реализации безвизового режима», - сказал Л.Кожара.

Он в очередной раз подчеркнул, что приоритеты правительства в отношении европейской интеграции остаются неизменными, и Украина надеется, что саммит Украина-ЕС, который пройдет 25 февраля, будет результативным.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз предоставил Украине План действий по либерализации визового режима на саммите в ноябре 2010 года. Выполнение Плана действий должно стать основанием для отмены визового режима между Украиной и ЕС. План состоит из двух этапов: подготовка необходимого законодательства и реализация реформ, а его положения касаются четырех сфер: безопасности документов, нелегальной миграции, обеспечения общественного порядка и гражданских прав и свобод.