В Украине востребованы специалисты с прицелом на зарубеж

Мировой кризис, который не перестает накатывать все новыми и новыми волнами, вводит экономики стран в стагнацию, что неминуемо сказывается на уровне безработицы. По прогнозу Международной организации труда (ООН), в текущем году показатель достигнет рекорда - 202 миллиона человек, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 5 млн.

«Депрессия» на рынке труда началась с 2007 года. Пик пришелся на 2009-й - 199 миллионов человек остались не у дел. К концу 2012 года уровень немного снизился - до 197 миллионов и продолжил падение. Но 2012 год ознаменовался ростом.

По прогнозам МОТ, в 2014 году численность безработных вырастет еще на 3 миллиона, а к 2017 году показатель установит новый рекорд – более 210 миллионов человек (6% от всего экономически активного населения мира).

Самыми незащищенными, согласно выводам МОТ, являются люди младше 24 лет, среди которых работу не имеют 13%. В развитых странах треть безработных не заняты более года.

Вот тут как раз мы и подошли к Украине. Общей сводки по числу безработных за прошедший год еще нет. Но, по данным Госстата, количество только зарегистрированных безработных в декабре выросло по сравнению с ноябрем и составило 1,8% от общего количества трудоспособного населения. На одно рабочее место претендует 11 человек (108 человек на 10 рабочих мест). Этот показатель стал самым высоким за весь год. Общее количество зарегистрированных безработных - более 506 тыс. человек, из которых 386,3 тыс. получали пособие по безработице (в декабре - 1028 грн, с 1 января - 4 прожиточных минимума, который составляет 1 108 грн, и не будет привязано к средней зарплате по региону). Причем прослеживается неожиданная тенденция – в сельской местности безработных сейчас меньше, чем в городах - 217 тысяч и 289 тысяч, соответственно. А помимо упомянутой мировой проблемы с трудоустройством молодежи, в Украине все большую актуальность приобретает проблема с трудоустройством специалистов от 45 лет и выше.

Занятость - на перспективу

Картина вырисовывается нелицеприятная, несмотря на попытки взять под контроль ситуацию с занятостью в стране. Также многие делают ставку на уже заработавший закон о занятости. Нельзя не отметить еще один «важный» факт - Указом Президента образована уже существовавшая многие лета Государственная служба занятости, якобы для более полной модернизации ее работы. Кроме того, еще минувшей осенью правительство одобрило программу содействия занятости населения и стимулирования создания новых рабочих мест до 2017 года. К этому времени в планах - увеличить численность работающих до 21,4 млн человек, из которых официально трудоустроенными будут почти 17 млн. Но это о будущем, причем далеком.

На сегодня хотелось бы, чтобы разобрались со вступившим в силу законом. Принять то - приняли, но для его реализации необходимо разработать около двух десятков нормативных актов. Непонятно, почему это не было сделано «в хронологическом» порядке. Премьер-министр Николай Азаров обязал нового главу Минсоцполитики Наталию Королевскую наверстать упущенное «попередником» в течение месяца, который истекает 3 февраля. Пока никаких явных подвижек не произошло. Вместе с тем, ведомство приступило к разработке Концепции социального развития Украины до 2023 года!

А тем временем большинство (91%) украинских высококвалифицированных молодых специалистов с высшим образованием подумывают о работе за границей, поскольку их не устраивает экономическая и политическая ситуация в стране. Таковы результаты исследования группы компаний HeadHunter (Киев).

Самые популярные направления миграции - Европа (63%) и США/Канада (42%). Интересно, что пятая часть едет или планирует ехать в Австралию, а 14% – в Россию. 16% опрошенных ответили, что им не важно, куда эмигрировать, лишь бы были хорошие условия жизни. Менее популярными оказались Азия (8%), Южная Америка (5%), Африка (3%), хотя и туда нашлись желающие уехать. Остаться в Украине хотят всего лишь 4% опрошенных.

Как отмечает директор кадрового холдинга АНКОР в Украине Елена Гринева, «становится более ощутимым следующий тренд: по официальным данным посольств иностранных государств на территории Украины, сейчас за пределами нашей страны проживает свыше 1,4 миллиона украинцев, при этом количество трудовых мигрантов, по разным данным, составляет от 4,5 до 6 миллионов человек. В 2013 году мы ожидаем постепенного увеличения оттока квалифицированного персонала за границу и усиления конкуренции за такой персонал среди украинских работодателей. В 2012 году в практике АНКОРа уже были случаи, когда кандидат, успешно прошедший собеседования и готовый выйти на работу в украинскую компанию, получал предложение от западноевропейского работодателя и уезжал работать за границу. По традиции, при отсутствии финансово-экономических потрясений в стране, пик активности по найму персонала будет приходиться на весну и осень».

По ее словам, «деятельность консалтинговых компаний, в большой степени, является зеркальным отражением рынка, поэтому радует тот факт, что для АНКОРа январь 2013 года ознаменовался приростом количества запросов на поиск и подбор персонала от новых компаний, которые выходят на рынок Украины и развивают новые направления бизнеса, при этом не уменьшается количество запросов от активных клиентов холдинга».

О «выездной» тенденции прекрасно знает и правительство. Так, премьер-министр Николай Азаров в социальной сети Фейсбук написал, что Кабмин работает над этой проблемой – над созданием условий для развития экономики и появления новых высокооплачиваемых рабочих мест. « Над этим мы работаем», - подчеркнул Николай Янович, не уточнив, сколько времени понадобиться, чтобы достигнуть цели.

Другими словами, будем надеяться на лучшее. А пока разберемся с украинским рынком труда в 2012 году.

По данным компании АНКОР, наиболее востребованными в прошлом году были специалисты/менеджеры по продажам и маркетингу, закупкам, торговым операциям, технические специалисты со знанием английского языка, IT-программисты, web-разработчики, квалифицированные рабочие на высокотехнологические производства.

Немного подробней о IT-сфере. Как отмечают в HeadHunter, «программисты сегодня – самые востребованные и самые необходимые работники, они почти единственные, у кого постоянно и всегда существенно растет зарплата, однако зарплатный рост не безграничен», и работодатели широко используют «нематериальные бонусы», которые в предложениях о работе публикуются почти также часто, как и обещание «конкурентной» зарплаты. Ну, хоть этим специалистам повезло.

А теперь о рынках труда в основных регионах (исследование АНКОР):

В Днепропетровском регионе объем рынка в 2012 году остался таким же, как и в 2011, с аналогичными заработными платами. Компании готовы вкладывать, в основном, в ключевой персонал, топ-менеджмент, экспертов на временные проекты, запуск новых направлений. В 2013 году рост рынка не ожидается. Среди наиболее востребованных позиций – технические специалисты в металлургии и машиностроении, специалисты в области продаж В2В и В2С, инженеры, бухгалтера.

В 2012 году руководители компаний Донецкого региона отмечали, что одна из самых насущных проблем, с которой они сталкиваются, – острая нехватка квалифицированных специалистов. Среди современных трендов важно отметить ярко выраженную ориентацию персонала Восточного региона на стабильные компании с хорошим имиджем, что сохранится и в 2013 году. Объем рынка труда здесь вырос примерно на 10 % в 2012 году, по сравнению с 2011 годом.

В Украине в 2012 году на 1 вакансию в регионах приходилось почти 3 вакансии в столичном регионе. Среди наиболее востребованных специалистов – директора по развитию бизнеса, директора и менеджеры по продажам, маркетологи, IT-специалисты. В 2013 году количество претендентов на одну вакансию будет расти. При этом требования к претендентам на открываемые вакансии будут ужесточаться с акцентом на соответствие кандидатов корпоративным ценностям компаний-работодателей.

С начала 2013 года ощущается несвойственная для Западного региона в данный период времени активность по поиску и подбору персонала со стороны компаний и кандидатов, однако, в целом, ожидается, что объем рынка в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, не возрастет, точно так же существенно не изменится и уровень заработных плат. В прошлом году рынок труда в этом регионе рос умеренными темпами. На постоянной основе были востребованы рабочие и низкоквалифицированные сотрудники на производство, технические специалисты со знанием иностранных языков, от специалистов начального уровня до топ-менеджеров, менеджеры по продажам, специалисты в сфере IT, маркетологи, медицинские представители. Работодатели обращали внимание не только на профессиональные навыки, но и на личностные качества, что часто становилось решающим при принятии окончательно решения о приеме на работу. Развитые коммуникативные навыки, умение убеждать и отстаивать свою точку зрения теперь важны не только для специалистов сферы продаж, но и других специальностей, в том числе и технических.

За 2012 год рынок Южного региона (Одесса) также существенно не вырос. Наиболее востребованными, по-прежнему, являются специалисты сферы продаж, IT, логистики. Заработные платы выросли незначительно, рынок все еще принадлежит работодателю и предложение превышает спрос. В 2012 году персонал стал более мобилен и показывал готовность рассматривать предложения о работе в других регионах. В 2013 мы ожидается увеличение объема инвестиций в Южный регион, что может повлечь за собой увеличение количества вакансий в сфере логистики и туризма.

О зарплатах (к сожалению, не реальных, а статистических):

Согласно данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине на 1 января 2013 года составила 3 377 грн.

Наибольшая зарплата в декабре п.г. зафиксирована в Киеве – 5 368 грн, Донецкой области – 3 811 грн, в Севастополе – 3 655 грн, в Киевской области – 3 528 грн, Днепропетровской области – 3 385 грн. Наименьшая - в Тернопольской области (2 466 грн).

Самые высокие зарплаты (по отраслям) зафиксированы в авиационном транспорте – в среднем 9 864 грн., самые низкие в рыбном хозяйстве – 1 769 грн.

Трудовой кодекс «исправит» ситуацию

Рынку труда Украины в 2013 году придется пережить еще один шок – введение нового Трудового кодекса (действующий Кодекс законов о труде был принят в 1971 г.). Его принятие планировалось еще осенью прошлого года, но в виду грядущих выборов (чтобы не раздражать электорат) сроки перенеслись.

Документ, который в принципе обсуждается с 2008 года, постоянно подвергается мощной критике как со стороны профсоюзов, так и общественных организаций, экспертов и юристов. Основные претензии – лоббирование интересов работодателя, в частности, документ упрощает процедуру увольнения работника по желанию «босса», фактически увеличивает продолжительность рабочего времени, легализует видеонаблюдение за рабочим местом, наделяет работодателя правом принимать постановления, замещающие коллективные трудовые договоры, что сужает значимость профсоюзов.

Но власть видит в преференциях работодателям путь к легализации рынка труда. Очень хотелось бы, чтобы окончательная редакция Трудового кодекса свела баланс интересов как работодателей, так и работников. Хотя, если такой важный для нынешнего и будущих поколений документ не обсуждался всенародно, то делать ставку на достижение баланса, скорее всего, бессмысленно.

Елена Быстрицкая (УНИАН)