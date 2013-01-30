Кабмин изменил перечень информации для Госреестра баз персональных данных

Кабинет министров сегодня на заседании принял изменения в перечень информации, подлежащей внесению в Государственный реестр баз персональных данных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, соответствующие изменения в правительственное постановление, которым были утверждены положение о Государственном реестре баз персональных данных и порядок его ведения, разрабатывал Минюст в связи с изменениями Закона «О защите персональных данных».

Как сказал министр юстиции Александр Лавринович, с учетом законодательных изменений Кабмин освободил владельцев персональных данных от обязанности регистрации баз персональных данных, ведение которых связано с обеспечением и реализацией трудовых отношений, а также баз персональных данных, содержащих перечень членов общественных, религиозных организаций, профессиональных союзов и политических партий.

В то же время, дополнен перечень информации, подлежащей внесению в Государственный реестр баз персональных данных. В частности, в реестр будет вноситься информация о третьих лицах, которым передаются персональные данные, а также о трансграничной передаче персональных данных. Кроме того, будет вноситься информация о составе обрабатываемых персональных данных.

Кроме того, расширен перечень информации, имеющейся в общем доступе на веб-сайте Государственного реестра баз персональных данных. В частности, в открытом доступе будет содержаться информация о составе обрабатываемых персональных данных; информация о третьих лицах, которым передаются персональные данные; информация о трансграничной передаче персональных данных; информация о других распорядителях баз персональных данных: наименование, местонахождение - для юридических лиц и фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц.

Принятие постановления будет способствовать совершенствованию процедуры государственной регистрации и надлежащему наполнению государственного реестра баз персональных данных информацией по обработке персональных данных, говорится в сообщении.