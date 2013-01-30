Кабмин выделил 178,5 млн грн для компенсации риска проживания вблизи АЭС

Кабинет министров Украины выделил 178,5 млн грн субвенции из государственного бюджета на финансирование мероприятий социально-экономической компенсации риска населения, которое проживает вблизи атомных электростанций.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно сообщению, данное решение было принято 30 января 2013 года на заседании Кабмина.

«Выделенные средства будут направлены городам и районам, на которые распространяется зона наблюдения АЭС государственного предприятия «НАЭК «Энергоатом» на реализацию социально значимых проектов», - приводятся в сообщении слова министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Темника.

Также отмечается, что финансирование выделено местным бюджетам городов и районов Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Ровенской, Волынской, Хмельницкой и Николаевской областей.

Справка УНИАН. По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе, все реакторы типа ВВЭР. На Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.