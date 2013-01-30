Ежемесячный прирост вакансий на рынке труда СНГ в 2012 году не превышал 10%

В среднем в 2012 году на рынке труда в странах СНГ наблюдался умеренный ежемесячный прирост вакансий, не превышающий 10%, говорится в результатах исследования группы компаний HeadHunter (Киев), предоставленных УНИАН.

При этом количество вакансий в Украине увеличивалось ежемесячно на 2,7%, тогда как в Казахстане - на 8%, в Беларуси – на 3,3%, в России – на 2,1%.

Если сравнивать ситуацию на рынке труда за год, то в декабре 2012 г. на рынке труда Украины было на 37% больше вакансий, чем в декабре 2011 г. Для сравнения, спрос на белорусском рынке вырос на 48%, на российском – на 28%, тогда как на рынке Казахстана – в 2,4 раза.

В то же время, несмотря на самый низкий прирост вакансий, по количеству вакансий крупнейшим в СНГ является российский рынок, который в 15 раз превышает рынок труда в Украине, в 17 раз – рынок труда в Беларуси и в 26 раз – рынок труда в Казахстане.

Большинство вакансий, размещенных на рынке труда в 2012 году в странах СНГ, ориентировалось на кандидатов с опытом от 1 года до 3 лет – от 54% в Беларуси до 57% в России от общего количества вакансий в этих странах. На втором месте в России и Беларуси – вакансии для молодых специалистов (22% и 28% соответственно). А вот рынки Украины и Казахстана ориентированы в большей степени на более опытных специалистов. В их структуре спроса по опыту работы на втором месте вакансии для специалистов с опытом от 3 до 6 лет (23% и 26% соответственно). Доля вакансий для специалистов с опытом более 6 лет не превысила 4% ни в одной из указанных странах.

Почти все вакансии в 2012 г. предполагали полную занятость (более 90%). Максимальное значение отмечено в России – 95% вакансий, минимальное – в Украине – 91%.

Больше всего вакансий в 2012 году было размещено в профессиональных сферах «Продажи» и «Информационные технологии» - порядка трети от общего рынка вакансий в совокупности в каждой из стран.

В конце 2012 года наименьшая конкуренция среди соискателей при поиске работы отмечалась в Беларуси – 2,6 человека приходилось на одно вакантное место. В Украине этот показатель составил 3,1, в России – 3,5, в Казахстане – 4,5.

По каждой из профессий средняя предлагаемая зарплата в России в 2012 году была существенно выше, чем в остальных странах. Самые низкие предполагаемые зарплаты – в Беларуси.

Самым непрозрачным рынком труда по количеству вакансий с указанной предлагаемой зарплатой в 2012 году стала Украина. Лишь в каждой третьей вакансии уровень зарплат был указан. На втором месте Казахстан (уровень прозрачности предлагаемых зарплат составил 41%). Уровень прозрачности предлагаемых зарплат в России и Беларуси превысил 66%.

Справка УНИАН. Группа компаний HeadHunter –объединение онлайн-рекрутмента проектов восьми стран Северной и Восточной Европы. С 2000 года HeadHunter является одной из составляющих инфраструктуры рынка труда Украины, России, Казахстана и Белоруси. Портал hh.ua в сутки посещает 42 тысячи пользователей, а ежемесячная аудитория сайта составляет более 600 тысяч посетителей.