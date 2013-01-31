Польша хочет упростить легальное трудоустройство домработниц

Варшава. Польские власти планируют упростить легальное трудоустройство домработниц, которыми нередко в Польше работают граждане Украины.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по данным польских СМИ, министерство труда и социальной политики Польши уже начало подготовку соответствующего законопроекта.

Власти, в частности, планируют сократить бюрократическую волокиту связанную с легальным трудоустройством людей помогающих по дому, как для работодателей, так и для самых сотрудников, предусмотрев привлекательные условия налогообложения.

"Речь идет о особах, которые готовят еду, убирают, а также помогают присматривать за старшими людьми. Министерство оценивает, что новым законом могут воспользоваться 120-150 тыс человек, которые сегодня в большинстве случаев работают "на черно",- пишет Gazeta Wyborcza.

Газета отметила, что легальное трудоустройство будет выгодным для работников, поскольку они получат возможность медицинского обслуживания, которого лишены из отсутствия зарегистрированного контракта.

"Пытаясь легализировать роботу домашних сотрудников мы готовим страну к старению общества. Среди нас будет все больше старших людей и нам необходимы хорошие решения для их опекунов", - сказал газете вице-министр труда и соцполитики Польши Яцек Менчина.

По оценкам экспертов, к 2035 году количество пенсионеров в 38-миллионной Польше вырастет до 9,6 с нынешних 6,4 млн человек, и на одного пенсионера будет приходится только два работника (сейчас четыре).

Как сообщал УНИАН, граждане Украины, которая является крупнейшим восточным соседом Польши, традиционно лидируют среди всех иностранцев работающих на польских работодателей.

Украинцы чаще всего работают на сезонных сельскохозяйственных работах, на строительстве, домохозяйками и няньками, и, по данным украинских дипломатов, нередко жалуются на то, что им не платят за выполненную работу и они не могут ничего доказать, поскольку работали нелегально.

Справка УНИАН. 38-миллионная Польша упростила доступ на свой рынок труда для иностранцев, в первую очередь, граждан граничащих с ней стран с половины 2007 года, чтобы компенсировать недостаток работников вызванной трудовой миграцией поляков в другие страны Евросоюза, где, по последним данным, работало около 2 млн польских граждан.

С половины 2007 до 2012 года польские работодатели зарегистрировали для украинцев около 750 тыс заявок на трудоустройство по упрощенной схеме, часть из которых, по данным польских властей, была использована только для получения визы, а не для того, чтобы действительно работать в Польше.