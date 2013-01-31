Госфонд содействия молодежному строительству и ФПУ подпишут соглашение о сотрудничестве

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству и Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) намерены 27 февраля подписать соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе ФПУ.

«Профсоюзы заинтересованы в сотрудничестве по решению такой социально значимой проблемы, как обеспечение жильем граждан Украины, и особенно молодежи. Это одна из приоритетных задач Федерации профсоюзов, в составе которой сегодня молодых людей 30%. Поэтому мы всесторонне заинтересованы, чтобы государственная программа молодежного строительства работала и приносила пользу молодым людям. В этой связи мы планируем 27 февраля на заседании президиума Федерации профсоюзов Украины подписать соглашение о сотрудничестве с Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству. Это очень важный документ, в котором обозначены практические пути реализации нашего сотрудничества для поддержки и помощи молодежи в решении жилищной проблемы», - отметил председатель ФПУ Юрий Кулик.

По словам председателя Госфонда содействия молодежному жилищному строительству Леонида Рысухина, при фонде планируется создать Молодежный совет, в состав которого войдут представители общественных организаций и профсоюзов.

Среди основных направлений сотрудничества - создание молодежных жилищных комплексов, а также молодежных жилищных кооперативов, внедрение инновационных механизмов льготного кредитования строительства или приобретения жилья, а также сотрудничество с работодателями и их организациями в вопросах создания социальных фондов развития, одним из направлений работы которых будет содействие жилищному строительству.

Как сообщил заместитель председателя ФПУ Евгений Драпятый, исполком Молодежного совета ФПУ решил вынести законопроект «Об особенностях государственной поддержки обеспечения молодежи жильем» на обсуждение в молодежных организациях профсоюзов в регионах, после чего обобщенные предложения к законопроекту направить в парламент.