Кожара надеется, что ВР оперативно рассмотрит законы для либерализации визового режима
Министр иностранных дел Леонид Кожара надеется, что Верховная Рада оперативно рассмотрит законопроекты, необходимые для выполнения Украиной первого этапа Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом Л.Кожара сказал сегодня в Брюсселе на встрече с Комиссаром ЕС по внутренним делам Сесилией Мальмстрем.
В центре внимания собеседников был вопрос выполнения Украиной Плана действий по либерализации ЕС визового режима для граждан Украины. Министр иностранных дел проинформировал о прогрессе в выполнении Украиной первой (законодательной) фазы Плана действий. В частности, Л.Кожара привлек внимание собеседницы к принятию законодательства, необходимого для внедрения в Украине биометрических паспортов, совершенствования системы защиты персональных данных, а также к первым результатам имплементации закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине».
Также Л.Кожара проинформировал С.Мальмстрем о состоянии разработки законопроектов, принятие которых необходимо для завершения выполнения первой фазы. Министр выразил надежду, что их оперативное рассмотрение Верховной Радой позволит ЕС принять в этом году решение о переходе к выполнению второй фазы Плана действий.
Стороны также обсудили ход выполнения в Украине и в ЕС внутренних процедур, необходимых для вступления в силу усиленного Соглашения об упрощении оформления виз, подписанного в июле 2012 года, а также затронули другие вопросы сотрудничества в сфере юстиции и внутренних дел.
Л.Кожара поблагодарил С.Мальмстрем за ее личную активную позицию в вопросе безвизового диалога с Украиной и пригласил Комиссара ЕС посетить Украину с визитом.
Как сообщал УНИАН, Евросоюз предоставил Украине План действий по либерализации визового режима на саммите в ноябре 2010 года. Выполнение Плана действий должно стать основанием для отмены визового режима между Украиной и ЕС. План состоит из двух этапов: подготовка необходимого законодательства и реализация реформ, а его положения касаются четырех сфер: безопасности документов, нелегальной миграции, обеспечения общественного порядка и гражданских прав и свобод.