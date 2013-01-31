Азаров поручил упорядочить структуру и численность работников бюджетных учреждений

Премьер-министр Николай Азаров поручил председателям АР Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций упорядочить структуру и штатную численность работников бюджетных учреждений в пределах утвержденных ассигнований на оплату труда.

Как сегодня сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, соответствующее поручение премьер дал на заседании Кабинета министров 30 января.

Н.Азаров отметил, что режим экономии расходов на государственное управление продолжается, и в 2013 году административные расходы нужно оптимизировать, где только можно.

Он поручил губернаторам разработать и утвердить комплекс мероприятий по наполнению местных бюджетов, экономному и рациональному использованию бюджетных средств.

По его словам, все выплаты средств должны четко контролироваться, проводиться планово, в соответствии с законодательством Украины. Необходимо предусмотреть первоочередное направление свободных остатков бюджетных средств, сверхплановых поступлений и пр. на социальные выплаты и оплату энергоносителей и коммунальных услуг.

Руководители должны обеспечить неуклонное соблюдение норм Бюджетного кодекса по проведению в первоочередном порядке расчетов по защищенным расходам общего фонда местных бюджетов.

Кроме этого, губернаторам поручено упорядочить структуру и штатную численность работников бюджетных учреждений в пределах утвержденных ассигнований на оплату труда. Конкретные предложения по оптимизации сети бюджетных учреждений должны быть поданы в рабочие группы при соответствующих отраслевых министерствах.

Строгий контроль предусмотрен при расходовании средств местных бюджетов по незащищенным статьям расходов. Отдельное внимание глава правительства обратил на финансовую обоснованность договоров на энергоносители для бюджетных учреждений.

В то же время Госфининспекции поручено проводить соответствующие проверки местных бюджетов, если в них не предусмотрены в полном объеме расходы на оплату труда и расчеты за энергоносители, и информировать о результатах проверок Кабинет министров.