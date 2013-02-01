Королевская обещает, что на соцсферу в этом году выделят 370 млрд грн

На социальную защиту граждан в 2013 году будет направлено почти 370 миллиардов гривень, что составляет свыше 25% ВВП страны, заявила министр социальной политики Украины Наталия Королевская во время расширенной коллегии министерства, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики

Однако, по ее словам, нельзя утверждать, что эти средства полностью используются эффективно, а социальную защиту получают действительно те, кто в ней нуждается.

«Ради достижения социальной справедливости в стране, мы должны скоординировать все наши ресурсы, возможности и усилия. Органы социальной защиты исполнительной власти и местного самоуправления всех уровней, наши социальные партнеры – профсоюзы и работодатели, а также общественность – все должны действовать сообща», – подытожила Н.Королевская.

Также Н.Королевская озвучила пять стратегических направлений работы Минсоцполитики.

Первым стратегическим направлением работы определена эффективная социальная помощь, которая позволит уменьшить социальную несправедливость. По словам Н.Королевской, вместе с тем, помощь от государства не должны получать состоятельные граждане, как это происходит сейчас.

«Решить эту проблему возможно лишь создав современную информационную платформу, позволяющую автоматизировать процесс назначения и предоставления всех видов социальной помощи и льгот. В этом году мы планируем запустить первый уровень такой платформы», – сообщила она.

Вторым направлением, по словам Н.Королевской, является обеспечение эффективной занятости и совершенствования пенсионной системы.

Третьим стратегическим направлением определено усиление защиты наиболее уязвимых категорий. По словам Н.Королевской, министерством уже подготовлен План законопроектной и нормативно-правовой работы по разработке документов, усиляющих социальную защиту ветеранов войны, воинов интернационалистов, детей войны, чернобыльцев, многодетных семей и других наиболее уязвимых категорий граждан.

Кроме того, министерство имеет целью усилить взаимодействие с общественностью и социальными партнерами, - это составляет четвертое направление работы. По словам Н.Королевской, эффективной любая деятельность будет только тогда, когда будет происходить под ежедневным контролем.

Н.Королевская отметила, что все эти направления закреплены Трехлетним планом действий Минсоцполитики. Однако нужно планировать социальное развитие государства на будущее. Для этого при Минсоцполитики создан научно-экспертный совет, который и должен разработать Концепцию социального развития Украины на 2013–2023 гг. Разработка Концепции - пятое стратегическое направление работы министерства.