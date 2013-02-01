В Украине могут усилить контроль за нелегальным трудоустройством

Государственная инспекция труда должна усилить контроль за нелегальным трудоустройством на предприятиях и за своевременной выплатой зарплат, отметила министр социальной политики Наталия Королевская на расширенной коллегии Министерства социальной политики.

«Гоструда в сотрудничестве с местными администрациями должен обеспечить реальный контроль за ситуацией с нелегальным трудоустройством. Каждый такой случай должен быть задокументирован и обнародован. Страна, как говорят, должна знать своих «героев», - отметила она, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики.

Вместе с тем, Н.Королевская отметила то, что «мы не должны забывать еще об одной очень важной проблеме – погашении задолженности по зарплате».

«За январь 2013 года нам удалось сократить существующий в стране долг на 50 миллионов гривень. Однако общий долг еще очень значительный: на данный момент он составляет 840 миллионов гривень. И это – недопустимо», – отметила министр.

«Еще раз обращаюсь к Госинспекции труда. За вами – особый контроль выплаты зарплаты на государственных предприятиях. Недопустимо, когда на предприятиях «Укроборонпрома» задолженность не только не уменьшается, но и растет», - сказала она.

Кроме того, Н.Королевская сообщила о том, что Министерство соцполитики и Винницкая облгосадминистрация договорились совместно реализовать пилотный проект по погашению задолженности по зарплате в регионе.

«Убеждена, мы будем иметь положительные результаты и докажем всему государству, что задолженность можно погасить и искоренить это позорное явление», – сказала Н.Королевская.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 ноября 2012 года сотрудники Государственной налоговой службы Украины выявили почти 70 тысяч неофициальных работников.

В бюджет доначислено почти 300 млн грн налога на доходы физических лиц.

Налоговики отмечают, что нарушения трудовых прав граждан остается распространенным явлением на отечественных предприятиях. Во время проверок налоговики фиксируют нарушения налогового и трудового законодательства Украины в 90% проверенных субъектов хозяйствования.