Уровень безработицы в ЕС в декабре не изменился

Брюссель. В декабре 2012 года уровень безработицы в зоне евро с учетом поправки на сезонность не изменился по сравнению с ноябрем, составив 11,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Уровень безработицы во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) в декабре также не изменился по сравнению с октябрем, составив 10,7%.

В декабре 2012 года самый низкий уровень безработицы был зарегистрирован в Австрии (4,3%), Германии и Люксембурге (по 5,3%) и Нидерландах (5,8%).

Самый высокий уровень безработицы в декабре 2012 года был зарегистрирован в Греции (26,8% в октябре 2012 года) и Испании (26,1%).

По данным Евростата, в целом в декабре не имели работы 18,715 млн. человек в зоне евро, и 25,926 млн. человек в ЕС-27.

С 1 января 2011 года в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.

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