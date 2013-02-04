Арбузов заверяет, что сейчас в Украине нет задолженности по соцвыплатам

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заверяет, что на сегодняшний день в стране нет задолженности по социальным выплатам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Арбузов сказал в понедельник, 4 февраля, во время Согласительного совета руководства Верховной Рады, лидеров фракций и председателей комитетов ВР.

“На сегодняшний день нет задолженностей по социальным вопросам. Все вещи, которые должны быть проплачены, они проплачены», - сказал первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что ситуация в стране с задержками выплаты зарплат наладилась. Об этом он сообщил 1 февраля в ходе общения с пользователями Facebook

Как сообщал УНИАН, объем задолженности по заработной плате в декабре 2012 года сократился на 46,8 млн грн (на 5,2%) и на 1 января 2013 года составил 893,702 млн грн. Доля зарплатного долга экономически активных предприятий, по сравнению с 1 декабря 2012 года, сократилась на 0,5% и составила 50,5%. Доля долга предприятий-банкротов увеличилась на 0,3% и составила 43,8%.

Донецкая область сохранила лидерство по уровню задолженности по заработной плате в региональном разрезе и увеличила ее по сравнению с ноябрем 2012 года на 10,7 млн грн (7%) – до 172,9 млн грн на 1 января 2013 года.