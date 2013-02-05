Создана комиссия для решения таможенных проблем с платежами Международного альянса по ВИЧ/СПИДу

Министерство доходов и сборов Украины создало специальную комиссию для решения правовым путем всех проблем, возникших у Международного альянса по ВИЧ/СПИДу в Украине и связанных с доначислением пошлины на партию шприцев испанского производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на результаты встречи министра Александра Клименко и посла США Джона Теффта.

«Мы детально проанализировали ситуацию. С юридической точки зрения она достаточно запутана, потому что при ввозе товар был оформлен по договору купли-продажи, а не по линии гуманитарной помощи. Вместе с тем, мы понимаем важность мероприятий, направленных на борьбу с ВИЧ/СПИДом в Украине и поддерживаем все усилия, направленные на профилактику и лечение этой болезни. В министерстве создана специальная комиссия, которая в рамках правового поля займется поиском путей выхода из сложившейся ситуации. Я уверен, что мы найдем решение в ближайшее время», - цитирует пресс-служба А.Клименко.

Как сообщал УНИАН, Международный альянс по ВИЧ/СПИДу в Украине импортировал шприцы из Испании в 2010 году. По информации Международного альянса, произведенные в Испании шприцы были куплены на деньги Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и их бесплатно распространили среди тех, кто входит в группу риска инфицирования ВИЧ. Вместе с тем, Государственная таможенная служба Украины, которая с декабря прошлого года входит в Министерство доходов и сборов, считает законным требование к Международному альянсу по ВИЧ/СПИДу в Украине уплатить 3,3 млн грн таможенных пошлин за ввоз испанских шприцев.