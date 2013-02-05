Январские зарплаты работникам бюджетной сферы профинансированы полностью – Королевская

Заработная плата работникам бюджетной сферы за январь 2013 года профинансирована в полном объеме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, об этом заявила министр социальной политики Наталия Королевская после селекторного совещания по поводу погашения задолженности по заработной плате.

„Самое главное, что я сегодня услышала от руководителей областей, - в бюджетной сфере нет задолженности. То есть учителя, врачи, представители местных администраций получили в январе всю заработную плату. Мы держим этот вопрос на контроле”, - сказала она.

Также Н.Королевская сообщила, что, по оперативным данным, задолженность по зарплате в целом по стране за январь сократилась на 50 млн грн.

„За январь задолженность по заработной плате сокращена на 50 млн грн. Я надеюсь, что за февраль она сократится еще на 30-35 млн грн. Ожидаем, что до конца года задолженность сократится где-то на 400 млн грн.”, - сказала она.

Н.Королевская также отметила, что долг по зарплате работникам государственных предприятий в январе уменьшился на 72,1 млн грн. Среди крупнейших должников предприятий государственной формы собственности - предприятия «Укроборонпрома» (174,2 млн грн), предприятия Фонда государственного имущества (52, 2 млн грн), предприятия Мининфраструктуры (30,4 млн грн) и предприятия Агентства государственного имущества (29,5 млн грн).

Кроме того, Н.Королевская сообщила, что до 15 февраля каждая область должна разработать график погашения задолженности по заработной плате.

Также по результатам селекторного совещания было принято решение провести ряд выездных заседаний Межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате. Первое заседание состоится в конце февраля в Харьковской области.

По состоянию на 1 января 2012 года задолженность по зарплате в Украине составляла 977,4 млн грн, по состоянию на 1 января 2013 года - 893,7 млн грн.