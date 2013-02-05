В январе на выплату всех видов соцпомощи было выделено 3,16 млрд грн

В январе 2013 года на выплату всех видов социальной помощи было выделено 3 млрд 16 млн грн.

Об этом по завершении селекторного совещания сообщила министр социальной политики Украины Наталия Королевская, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

„В январе этого года выплаты всех видов социальной помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и другим были осуществлены в полном объеме, и люди получили средства не позже 29 января. Общий объем таких выплат составил 3 млрд 16 млн грн. Это удовлетворило потребности во всех областях”, - сказала она.

Н.Королевская также сообщила, что в течение января в полном объеме были осуществлены выплаты застрахованным лицам из фондов социального страхования. В целом такие выплаты достигли 1 млрд 871,3 млн грн. Кроме того, по ее словам, в январе была полностью погашена задолженность фондов социального страхования перед людьми в размере 605,4 млн грн, которая возникла в конце 2012 года. Она также отметила, что Минсоцполитики ежедневно контролирует осуществление социальных выплат на местах.

„Министерство в ежедневном режиме осуществляет мониторинг выплат социальной помощи и выплат из фондов социального страхования. Все средства своевременно перечисляются на места. Поэтому, если где-то будут возникать задержки с выплатами людям, – это будет прямая ответственность конкретных чиновников на местах, которые не могут организовать процесс”, - отметила министр.

В целом в январе этого года Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний застрахованным лицам (регресникам) выплачено 512,5 млн грн: - одноразовые страховые выплаты пострадавшим на производстве составили 112,1 млн грн; ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве и членам их семей - 400,4 млн грн. Фондом социального страхования по временной утрате трудоспособности было выплачено 799,8 млн грн: выплаты по временной нетрудоспособности (больничные) составили 575,9 млн грн, по беременности и родам - 220,2 млн грн. Фондом общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы было выплачено 559 млн грн, в том числе помощи по безработице - 553,1 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля министр социальной политики Украины Наталия Королевская во время расширенной коллегии министерства сообщила, что в 2013 году на социальную защиту граждан будет направлено почти 370 млрд грн, что составляет свыше 25% ВВП страны.