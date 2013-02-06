В Польше будут доплачивать компаниям на зарплату сотрудникам для сохранения их рабочих мест

Варшава. Польские власти планируют ввести доплаты испытывающим экономические трудности компаниям на зарплату сотрудникам для сохранения их рабочих мест, надеясь таким образом добиться снижения темпов растущей в стране безработицы.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, компании, обороты которых из-за кризиса упали на более чем 15%, могут рассчитывать на доплату к зарплате каждого из сотрудников в размере около 250 долл.

Gazeta Wyborcza отмечает, что именно столько составляет помощь по безработице, и власти считают, что лучше доплатить эту сумму работодателю, чтобы он сохранил рабочее место.

По неофициальным оценкам, правительство может направить на такую помощь от 130 до 160 млн долл., рассчитывая, таким образом, сохранить 100 тыс. рабочих мест.

Газета пишет, что предыдущий закон, направленный на сохранение рабочих мест, действовал в Польше с 2009 по 2011 год, однако профсоюзы решили вместо того, чтобы продлить его действие, разработать новый.

По данным издания, новый закон может быть принят во втором квартале 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года безработица в Польше выросла до 13,4%, что всего на 0,1% меньше рекорда последних пяти лет, достигнутого в феврале прошлого года.

Справка УНИАН. Польские власти планируют в текущем году выделить на борьбу с безработицей около 1,5 млрд долл., что на 25% больше показателя предыдущего года, и надеются благодаря этим инвестициям до конца года создать 400 тыс. новых рабочих мест.

По последним данным, в 38-миллионной Польше не работают 2,14 млн человек.