Оппозиция предлагает «осовременить» прожиточный минимум и потребительскую корзину

Народные депутаты из фракции «Батькивщина» внесли в Верховную Раду проект закона, который предусматривает обязательный пересмотр потребительской корзины каждые три года и автоматическое увеличение прожиточного минимума в случае, если инфляция превысит заложенную в бюджете более чем на 1%.

Законопроект председателя фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка, заместителя председателя фракции Андрея Иванчука и депутатов от «Батькивщины» Павла Петренко и Максима Бурбака «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка формирования и пересмотра размера прожиточного минимума» зарегистрирован в ВР сегодня, 8 февраля, под № 2250.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», в объяснительной записке к законопроекту отмечается, что сегодня прожиточный минимум формируется на основе потребительской корзины - набора продуктов питания, достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, а также минимального набора необходимых непродовольственных товаров и услуг. «Однако расчет прожиточного минимума на данное время осуществляется на основе существенно устаревших норм, которые не отвечают адекватным потребностям населения в продуктах питания, непродовольственных товарах и услугах», - говорится в документе.

В частности, несмотря на требование законодательства пересматривать потребительскую корзину один раз в 5 лет, в действительности эта процедура в последний раз проводилась в 2000 году. Более того, расчет прожиточного минимума построен исключительно с учетом потребностей элементарного выживания и не учитывает необходимых расходов человека на образование, оздоровление и пр., подчеркивают авторы законопроекта. Кроме того, по их словам, нынешний набор и объем товаров потребительской корзины не отвечает медицинским стандартам.

Еще одной существенной проблемой является отсутствие четкого законодательного механизма коррекции прожиточного минимума в условиях фактического роста цен и тарифов. Например, как отмечается в объяснительной записке, все размеры прожиточного минимума в госбюджете установлены по состоянию на 1 января 2013 года и будут пересмотрены в сторону увеличения лишь в конце года - с 1 декабря. В то же время в нынешнем бюджете официальная инфляция заложена на уровне 4,8%. «Следовательно, в условиях постоянного роста цен и тарифов на протяжении года, фактическое «замораживание» коррекции показателей прожиточного минимума обусловит существенное снижение благосостояния населения страны», - отмечается в документе.

Законопроект предлагает изменить принципы формирования потребительской корзины. Прежде всего она должна определяться не реже одного раз в 3 года.

Предлагается также закрепить механизм пересмотра прожиточного минимума. Если фактический прожиточный минимум превысит его утвержденные показатели более чем на 1%, Министерство социальной политики обязано подготовить предложения изменений в госбюджет для коррекции размера прожиточного минимума в соответствии с фактическим ростом цен и тарифов. На основе этих предложений правительство обязано внести в парламент изменения в госбюджет.

Предполагается, что Кабинет министров на протяжении месяца со дня вступления в силу данного закона должен пересмотреть потребительскую корзину в соответствии с современной структурой потребления человеком продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, также правительство должно внести в ВР соответствующие изменения в бюджет.

Как результат, в 2013 году размеры прожитого минимума вырастут на одного человека - на 766 грн в год; для детей в возрасте до 6 лет - на 211 грн; для детей в возрасте от 6 до 18 лет - на 636 грн; для работоспособных лиц - на 493 грн; для неработоспособных лиц - на 266 грн в год, отмечают авторы законопроекта.

«При этом пересмотр и расширение потребительской корзины обусловит еще большее повышение социальных стандартов населения в Украине», - говорится в документе.