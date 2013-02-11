Среди наиболее уважаемых работодателей в Украине – компании медиа, FMCG и IT-отраслей

Среди наиболее уважаемых работодателей в Украине в 2012 году - украинские компании, главным образом, представленные медиа и FMCG (товары повседневного спроса, англ. Fast Moving Consumer Goods) отраслями, международные – IT-вендорами и FMCG.

Об этом говорится в результатах исследования Reputation Capital группы компаний HeadHunter (г. Киев), предоставленных агентству УНИАН.

Согласно исследованию, в десятку самых уважаемых работодателей Украины среди украинских компаний вошли (компании размещены в алфавитном порядке - УНИАН): «Интер», компания «Чумак», «Метинвест», «Новый канал», «Рошен», СКМ (System Сapital Management), фармацевтическая фирма "Дарница", ICTV, IDS Group Ukraine, «1+1».

Первая десятка международных работодателей выглядит следующим образом: ОАО (British American Tobacco), Нewlett-Рackard, IBM, Kraft Foods Ukraine, Microsoft, PepsiCo (Pepsi Cola), Procter & Gamble, Samsung, SUN InBev Ukraine, фармацевтическая компания «Байер» (Bayer).

Как отмечается в сообщении, исследование Reputation Capital на базе соискательской аудитории портала говорит о том, что «талантливые, квалифицированные соискатели выбирают работодателя, прежде всего, на основании его репутации», при этом «репутация компании является важным конкурентным преимуществом». Так, 61% соискателей выбирают компанию на основании данных о ее репутации, 59% - на основании личного опыта в использовании услуг, 57% - на основании информации от сотрудников компании.

Как отмечается в сообщении, подорвать репутацию той или иной компании могут слухи, преимущественно, передаваемые из уст в уста. При этом информация из сети пользуется доверием только в том случае, если исходит из надежных СМИ, слухам, которые передаются на немодерированных форумах, соискатели доверять не склонны. Пятью наиболее «опасными» для репутации работодателя факторами являются: информация о беспричинном/неэтичном увольнении сотрудников, низкое качество продукции и услуг, понижение заработной платы, негативные отзывы сотрудников компании и отсутствие перспектив карьерного роста.

«Интересно, что четыре из пяти этих причин связаны с ожиданиями работника относительно его личного положения на будущем месте работы», - говорится в сообщении.

Что касается привлекательности отраслей для соискателей в Украине, то среди всех отраслей IT-вендоры обладают самым высоким уровнем доверия соискателей (средний индекс WorkRep Reputation Institute составляет 78,7), и репутация компаний данной отрасли значительно опережает безусловных лидеров по уровню доверия среди населения – медиа (69,3). С небольшим отставанием третье, четвертое и пятое места в рейтинге репутации занимают отрасли FMCG – табачные изделия (67,6), FMCG – слабоалкогольные изделия (66,8) и фармацевтика (65,3). Нефтегазовая отрасль находится лишь на шестом месте (65). Наименьшими значениями среднего индекса репутации обладают ритейл (49,1), финансовый сектор – банки (52) и FMCG – алкоголь (52,5). При этом, экспортно-ориентированные отрасли демонстрируют значительное отставание в оценках соискателей от структурных аналогов, ориентированных на украинский рынок.

Справка УНИАН. Группа компаний HeadHunter – объединение онлайн-рекрутмента проектов восьми стран Северной и Восточной Европы. С 2000 года HeadHunter является одной из составляющих инфраструктуры рынка труда Украины, России, Казахстана и Беларуси. Портал hh.ua в сутки посещает 42 тысячи пользователей, а ежемесячная аудитория сайта составляет более 600 тысяч посетителей.