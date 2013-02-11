Раде предлагают запретить ввоз лекарств, срок годности которых заканчивается

Народный депутат Украины Сергей Мищенко требует ликвидировать коррупционную схему лицензирования лекарственных средств, установить контроль над минимальным сроком годности лекарственных средств, которые ввозятся на территорию Украины.

Об этом говорится в проекте закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно обеспечения адекватной медицинской помощи населению, защиты прав пациентов и улучшения доступа к качественным лекарствам)», зарегистрированном в Верховной Раде. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

По словам С.Мищенко, действующий закон не запрещает ввозить лекарства, срок годности которых заканчивается через несколько месяцев или даже недель. "Украина, фактически, превратилась в фармацевтический мусорник", - отмечает депутат.

"Мы должны установить законом минимальный срок годности лекарственных средств, которые могут ввозиться на территории Украины. Это не менее половины срока годности, в большинстве случаев - это 2,5 года", - считает он.

Депутат также сообщил, что обратится к лидерам всех фракций, чтобы этот законопроект был проголосован. "Это - не политика, это здоровье населения, начиная с детей и заканчивая онкобольными", - отметил С.Мищенко.