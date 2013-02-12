Польша планирует упростить легализацию иностранцев

Варшава. Власти Польши с 2014 года планируют упростить процедуру получения иностранцами разрешения на легальное пребывание в стране.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Администрации по делам иностранцев (UDSC) со ссылкой на заявление руководителя ведомства Рафала Рогалы, которое он сделал во время недавней поездки в Жешув.

"Новый закон об иностранцах, отвечающий направлениям польской миграционной политики, прошел уже общественные консультации и межведомственное согласование и должен быть представлен Кабинету министров, после чего будет направлен на утверждение парламента. Министр сказал, что новые правила могут вступить в силу со следующего года", - отметили в пресс-службе.

Р.Рогала назвал Польшу "открытой для иностранцев" страной, отметив, что граждане других государств все чаще решают оставаться в стране, а не использовать ее в качестве трамплина для переезда в другие государства Шенгенской зоны.

Он добавил, что новым законопроектом предусмотрен ряд упрощений для иностранцев, которые хотят получить разрешение на легальное пребывание в Польше. В частности, студенты получат возможность оставаться в стране более продолжительный срок, чем установлено нынешними правилами; иностранцам будут выдавать единое разрешение на работу и пребывание в Польше вместо двух отдельных; также граждане других стран не будут обязаны предоставлять документ об аренде жилья. Кроме того, административные процедуры будут ускорены.

Справка УНИАН. По данным UDSC, на начало этого года в 38-миллионной Польше проживало около 110 тысяч иностранцев, из которых больше всего- 34 тысячи лиц - украинцы.

За последний год количество украинцев, которые имели легальные разрешения на пребывание в Польше (без учета тех, кто находился на основании виз) возросло на 15%.

18 тысяч граждан Украины имели разрешение на постоянное пребывание в Польше, а 16 тысяч - временное разрешение (до 2 лет).

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