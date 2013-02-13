Кабмин решил изменить законодательство для исполнения решений Европейского суда

Кабинет министров будет предлагать изменения в некоторые национальные законы об исполнении судебных решений с целью исполнения пилотного решения Европейского суда по правам человека по делу «Юрий Николаевич Иванов против Украины».

Соответствующие законодательные изменения, разрабатываемые Министерством юстиции, правительство одобрило сегодня, 13 февраля, на своем заседании, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, законопроектом предлагается устранить системные проблемы, которые приводят к неисполнению решений суда, за исполнение которых ответственность несет государство.

Разработка законопроекта связана с тем, что положения действующего национального законодательства и, в частности, недавно принятого Закона «О гарантиях государства по исполнению судебных решений» не в полной мере обеспечили исполнение государством обязательств по Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод и, в частности, по пилотному решению Европейского суда «Юрий Николаевич Иванов против Украины».

Так, указанный закон не охватил гарантирования исполнения всех судебных решений, за исполнение которых в соответствии с практикой Европейского суда ответственность несет государство. Следовательно, определенное количество решений может остаться неисполненным, что будет противоречить указанному пилотному решению, отметили в Минюсте.

В этой связи требует законодательного урегулирования погашение задолженности по категории решений, исполнение которых не охватывается процедурой, установленной законом.

Правительственным законопроектом предусматривается, что погашение такой задолженности будет осуществляться поэтапно за счет средств, предусмотренных по бюджетной программе для обеспечения исполнения решений суда, в очередности, установленной проектом закона, с учетом результатов анализа имеющихся финансовых ресурсов государства.

Кроме того, предлагается согласовать положения Закона «Об исполнительном производстве» с Законом «О гарантиях государства по исполнению судебных решений», что также будет способствовать исполнению определенной категории судебных решений.

Предусматривается, что принятие законодательной инициативы правительства позволит в полном объеме исполнить пилотное решение Европейского суда «Юрий Николаевич Иванов против Украины» в части устранения системной проблемы неисполнения решений суда, за исполнение которых ответственность несет государство.

Кроме того, исполнение в этой части указанного решения Европейского суда устранит основания для обращения лиц в Европейский суд с соответствующими жалобами против Украины, отметили в Министерстве юстиции.