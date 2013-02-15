ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Средний «откат» по госзакупкам составляет 30%» пишет: госзакупки, НДС, лицензирование и межбюджетные трансферты - самые коррумпированные сферы чиновничьей деятельности, утверждает президент Transparency International Украина Алексей Хмара…

http://delo.ua/ukraine/srednij-otkat-po-goszakupkam-sostavljaet-30-197299/

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Также «Дело» в публикации «Украинским компаниям открывают путь на иностранные биржи» пишет: Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила Порядок предоставления разрешения на размещение и обращение ценных бумаг украинских эмитентов за пределами Украины…

http://delo.ua/finance/ukrainskim-kompanijam-otkryvajut-put-na-inostrannye-birzhi-197276/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Бизнесменам предложили ставить на красное», в котором пишет: первый вице-спикер парламента коммунист Игорь Калетник обсудил с руководителями европейских компаний, работающих на украинском рынке, экономическую ситуацию в стране. Он пообещал содействовать предпринимателям в продвижении их инициатив в парламенте. Однако убедить бизнес в улучшении инвестиционного климата Калетнику так и не удалось. Инвесторы опасаются, что экономическая ситуация в стране ухудшится уже в следующем месяце…

http://www.kommersant.ua/doc/2127629

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Интер»-команда», в котором пишет: новые владельцы телеканала «Интер» бизнесмен Дмитрий Фирташ и глава Администрации Президента Сергей Левочкин сменили ключевых менеджеров канала. Его генеральным продюсером стал Егор Бенкендорф, руководителем информационного вещания - Евгений Киселев, а главой наблюдательного совета - гендиректор Group DF Борис Краснянский. Эксперты опасаются, что теперь на информационную политику крупнейшего вещателя страны будет оказывать влияние АП, а единственным сдерживающим фактором называют коммерческие интересы Фирташа…

http://www.kommersant.ua/doc/2127516

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«Сегодня» в публикации «Украина в руинах: во что превратились дороги нашей страны (фото, видео)» пишет: состояние дорог Украины стало одной из самых обсуждаемых тем этой зимы и объединило украинцев…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukraina-v-ruinah-vo-chto-prevratilis-dorogi-nashey-strany.html

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Также «Сегодня» в публикации «Туркменистан. В Эпоху могущества и счастья бесплатно дают бензин» подает репортаж, который был сделан в рамках поездки Президента Украины у эту страну…

http://www.segodnya.ua/world/V-Turkmenii-besplatno-dayut-benzin.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Проблему дефицита текущего счета решит «рокировка» экспорта в пользу АПК» пишет: решить проблему с дефицитом текущего счета можно изменив структуру украинского экспорта - перепрофилироваться на поставки сельхозпродукции. Причем такая реформа может стать «козырной картой» и в ситуации с ценой российского газа…

http://economics.unian.net/rus/news/157421-problemu-defitsita-tekuschego-scheta-reshit-rokirovka-eksporta-v-polzu-apk.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Минрегион удвоит число россиян за 125 млрд рублей» пишет: только 44% жителей РФ считают себя россиянами. Миллиарды рублей позволят через пять лет поднять национальное самосознание до 86%, уверены в министерстве…

http://izvestia.ru/news/544965

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Также «Известия» в публикации «Виталий Савельев: «Курение и хамство на рейсах - сплошь и рядом» подают интервью главы «Аэрофлота», который рассказал о том, какими будут черные списки пассажиров, кто чаще всего хамит персоналу и как будет выглядеть российский лоукостер…

http://izvestia.ru/news/544993

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«Ведомости» в публикации «Максимальные компенсации авиапассажирам могут вырасти в разы» пишут: Минтранс РФ планирует кратно увеличить максимальный размер компенсационных выплат в случае задержки рейса, потери багажа, причинения вреда здоровью, жизни и собственности авиапассажиров. Так, компенсации для пострадавших или погибших пассажиров в авиакатастрофах составят 4,8 млн рублей вместо максимальных на сегодня 2 млн рублей…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/9126711/kompensacii_poevropejski

(УНИАН)