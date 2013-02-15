Объем пенсионных выплат в январе вырос на 17% - до 20,7 млрд грн

Объем пенсионных выплат в январе 2013 года по оперативным данным вырос по сравнению с январем 2012 года на 3 млрд грн (17%) и составил 20,7 млрд грн.

Об этом сказано на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.

«В январе 2013 года Пенсионный фонд обеспечил выплату пенсий и денежной помощи в полном объеме по всем регионам Украины. В связи с проведением перерасчетов размеров пенсионных выплат, обусловленных увеличением прожиточного минимума до 894 грн, общий объем выплат в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3 млрд грн и составил (по оперативным данным) 20,7 млрд грн», - говорится в сообщении.

В нем же указывается, что обеспечение финансовыми ресурсами осуществлялось за счет законодательно определенных источников средств.

В ПФУ также отметили, что основную часть доходов Фонда составили собственные поступления, которые по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 1,2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.

С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составляет 894 грн, к 1 декабря 2013 года размер минимальной пенсии вырастет до 949 грн.

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