Кабмин рассмотрит вопрос компенсации стоимости лекарств для диабетиков

Правительство рассмотрит вопрос возможности реализации лекарств для людей, страдающих сахарным диабетом, по схеме компенсации.

Как сообщает сайт Кабинета министров, с такой инициативой выступил премьер-министр Украины Николай Азаров.

На своей странице в Facebook Н.Азаров заявил, что правительство намерено модернизировать медицинскую отрасль для предоставления качественных услуг и лекарств для граждан.

Премьер также отметил, что в Украине функционирует целый ряд современных медицинских учреждений, среди которых Национальный институт рака, а также Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей, по модернизации которых он лично принимал решения.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году на здравоохранение из государственного бюджета предусмотрено выделить 53 млрд грн. По оценке Н.Азарова, сделанной 20 декабря 2012 года в ходе лекции студентам Национального медицинского университета имени Богомольца в Киеве, этих средств все равно недостаточно для системы здравоохранения, но в связи с экономическим кризисом это тот максимум, который может себе позволить государство в существующих условиях.

Верховная Рада 6 декабря приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год». Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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