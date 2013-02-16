Кабмин одобрил проект соглашения об упрощении визового режима с Исландией

Кабинет министров принял распоряжение «Об одобрении проекта соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Исландии об упрощении оформления виз».

Проект соглашения разработан в рамках реализации совместной декларации к соглашению между Украиной и Европейским Союзом об упрощении оформления виз от 18 июня 2007 года, предусматривающей заключение соглашения между Украиной и Исландией об упрощении процедур оформлення виз на условиях, тождественных положениям соглашения между Украиной и ЕС, сообщает Правительственный портал.

Положения украинско-исландского соглашения определяют категории граждан, которые будут получать пятилетние многоразовые визы (родители и дети граждан Украины, имеющие разрешение на пребывание в Исландии, бизнесмены, журналисты, официальные лица центральных и местных органов власти, постоянные члены официальных делегаций), а также категории лиц, которым будут оформляться однолетние многоразовые визы (деятели науки, культуры, спортсмены, участники программ обмена между родственными городами, профессиональные перевозчики, члены экипажей поездов).

Соглашение также предусматривает бесплатное оформление виз ряду категорий граждан Украины, в частности жене/мужу, родителям и детям граждан Украины, имеющих разрешение на пребывание в Исландии, учащимся, студентам, гражданам, путешествующим с гуманитарной целью, инвалидам и лицам, которые их сопровождают, журналистам, профессиональным перевозчикам, пенсионерам, детям до 18 лет, членам официальных делегаций, участникам программ обмена между родственными городами, другим.

Планируется, что соглашение будет подписано министрами иностранных дел Украины и Исландии после согласования сроков.