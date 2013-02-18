Количество зарегистрированных безработных в январе выросло на 11%

Количество официально зарегистрированных безработных в январе 2013 года выросло по сравнению с декабрем 2012 года на 57,7 тыс. человек (11,4%) – до 564,5 тыс. человек, говорится в официальном сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению Госстата, количество безработных составило 2% к общему количеству работоспособного населения.

Количество безработных, получающих пособие, составило 435,8 тыс., размер пособия в январе вырос по сравнению с декабрем на 71 грн до 1089 грн.

При этом конкурс на замещение вакансий составляет 10 человек на одно вакантное место. Общее количество вакансий в январе составило 54,1 тыс

Как сообщал УНИАН,в декабре 2012 года общее количество зарегистрированных безработных составило 506,8 тыс. человек, из которых 386,3 тыс. человек получали пособие по безработице. При этом средний размер пособия в декабре составил 1028 грн, что на 57 грн больше ноябрьского показателя. В относительных показателях количество зарегистрированных безработных в декабре 2012 г. выросло по сравнению с ноябрем прошлого года на 0,2% и составило 1,8% к общему количеству работоспособного населения.