Чиновники присвоили 110 млн грн, выделенных на борьбу с безработицей

Во время проведения проверок Главным управлением защиты прав и свобод граждан и интересов государства, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта Генеральной прокуратуры Украины выявлены нарушения закона. Соответствующие сведения по пяти уголовным производствам по этим правонарушениям внесены в ЕРДР.

Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, по результатам проверки использования Государственным центром занятости государственный средств, выделенных на борьбу с безработицей, выявлены факты закупок на протяжении 2009-2011 годов у отдельных субъектов ведения хозяйства города Киева по процедуре закупки у одного участника полиграфической продукции и программно-аппаратных комплексов по ценам, которые превышают рыночные на 110 млн грн.

При этом служебные лица Государственного центра занятости и коммерческих структур к реализации своих преступных намерений привлекли предприятия с признаками фиктивности и прибегли к подделке официальных документов и их использованию.

Сведения об указанных уголовных правонарушениях по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины внесены в Единый реестр досудебных расследований.