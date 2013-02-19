Дефицит бюджета Пенсионного фонда не повлияет на выплату пенсий – замглавы правления ПФУ

Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в размере 21,8 млрд грн не является угрожающим и не скажется на своевременности выплаты пенсий украинским пенсионерам.

Об этом, отвечая на вопрос УНИАН, во время проведения «горячей линии» в Кабинете министров заявила заместитель главы правления ПФУ Валентина Никитенко.

«Бюджет Пенсионного фонда – сбалансированный. И то, что у нас есть дефицит в 21,8 млрд грн, не страшит Пенсионный фонд. Дефицит был и в 2012 году в размере 27 млрд грн, но выплата пенсий была обеспечена», - отметила В.Никитенко.

Она также сообщила, что в январе текущего года объем собственных поступлений в бюджет Пенсионного фонда составил 12 млрд грн - 103,3% от планового задания. «Это в целом хорошая тенденция. Ее же демонстрирует и февраль. И хотя еще рано говорить о поступлениях, все-таки пока у нас только 19-е число, в целом мы настроены на то, что с выплатой пенсий все будет хорошо, выплата пенсий пройдет в установленные сроки», - подчеркнула В.Никитенко.

Она также добавила, что на протяжении года предусмотрен перерасчет пенсий различных категорий пенсионеров, в том числе в связи с увеличением показателя прожиточного минимума и ростом среднего показателя зарплат по экономике.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.