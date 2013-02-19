Пинчук пообещал направить половину своего состояния на благотворительность

Один из богатейших украинцев, бизнесмен Виктор Пинчук пообещал направить половину или более своего состоянии при жизни или после нее на благотворительные проекты в рамках своего участия в международной филантропической инициативе «Giving Pledge» (Клятва дарения), сообщили УНИАН в Фонде Виктора Пинчука.

Инициатива Giving Pledge (Клятва дарения) была придумана и воплощена в 2010 году богатейшими людьми планеты – Биллом Гейтсом, основателем компании Microsoft, и Уорреном Баффетом, которого называют самым успешным инвестором мира.

Согласно сообщению Фонда, основатели «Giving Pledge» с воодушевлением восприняли участие украинского бизнесмена в филантропической инициативе.

В свою очередь сам Виктор Пинчук так прокомментировал решение: «Присоединяясь к группе людей, посвятивших себя этому благородному делу, надеясь использовать возможность учиться у них, я рассчитываю на то, что мой вклад в развитие общества станет еще более действенным. Инвестируя половину или более моего состояния – на протяжении жизни или после моего ухода из нее – в такие направления, как образование, здравоохранение, доступ к современному искусству и продвижение моей страны в мире, я инвестирую в новое поколение – в тех, кому предстоит строить Украину и мир завтрашнего дня».

Справка УНИАН. The Giving Pledge (Клятва дарения) является инициативой, призванной сподвигнуть самых состоятельных людей и их семьи пожертвовать большую часть своих состояний на филантропические проекты или благотворительные организации на выбор. Инициатива насчитывает 105 участников в возрасте от 28 до 97 лет из 9 стран мира. Присоединившиеся к инициативе обязуются инвестировать в широкий спектр проектов, в том числе образование, здравоохранение, медицинские исследования, социальные услуги, окружающая среда и другие.

Инициатива Giving Pledge поощряет открытый разговор о благотворительности и не связана с прямыми призывами, объединением денежных средств или требованиями поддерживать то или иное дело или организацию.