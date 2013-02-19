ПФУ: снижать ставку единого соцвзноса можно после легализации зарплат и создания рабочих мест

Возможное уменьшение ставки единого социального взноса до 15%, о чем заявлял первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, должно предусматривать новые источники покрытия возможных потерь бюджета Пенсионного фонда, в частности – реальную легализацию заработных плат и существенное увеличение количества новых рабочих мест.

Об этом во время проведения «горячей линии» в Кабинете министров заявила заместитель главы правления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Валентина Никитенко.

«Если уменьшится ставка единого социального взноса, то и поступления в бюджет Пенсионного фонда уменьшатся. Необходимы источники покрытия потерь. Ведь что является первоисточником пенсионного обеспечения? А это легальные зарплаты, новые рабочие места. С этого надо начинать», - подчеркнула В.Никитенко.

При этом она выразила надежду, что последние инициативы правительства – включая легализацию заработных плат, детенизацию экономики и реализацию норм закона о занятости населения - все-таки сработают. «Будем на это надеяться. Дай бог, чтобы все сработало», - сказала замглавы правления ПФУ.

При этом она обратила внимание, что существенную экономию бюджетных расходов дает и внедрение норм закона о пенсионной реформе. «Так, в 2012 году он дал 2,5 млрд грн экономии средств. Но в этом году – уже 7 млрд грн экономии. И с каждым годом экономия средств растет. То есть сам закон рассчитан на перспективу», - подчеркнула В.Никитенко.

Справка УНИАН. В интервью изданию «Бизнес» первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов заявил, что правительство планирует в феврале-марте внести в Верховную Раду законопроекты о снижении ставки единого социального взноса (ЕСВ) до 15% и расширении шкалы прогрессивного налога на доходы физических лиц со снижением минимальной ставки до 10%.