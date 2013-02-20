В Греции сегодня пройдет первая в этом году крупная забастовка

В Греции работники государственного и частного сектора проведут сегодня 24-часовую забастовку в знак протеста против правительственной программы экономии.

Это первая крупная забастовка в этом году, но профсоюзы регулярно устраивали акции протеста против ограничительных мер властей в течение последних нескольких лет, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Забастовка объявлена за неделю до того, как международные кредиторы должны принять решение о выплате Греции очередного транша кредита.