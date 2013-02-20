Азаров назвал виновных в торможении развития Украины

Блокирование оппозицией работы Верховной Рады препятствует евроинтеграции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

"Миллионы наших людей, которым адресованы эти решения, которые живут ежедневными, очень непростыми заботами, - пусть ожидают, пока оппозиция начнет работать конструктивно, как их коллеги в европейских странах? Пусть подождет ремонт дорог, на который нужно выделять дополнительные средства, пусть подождут больные в больницах, которым нужны дополнительные средства на лекарства. Пусть подождут селяне и рабочие, инженеры и научные работники, которым нужно оказать государственную поддержку для наращивания отечественного производства? Блокирование работы Верховной Рады – это блокирование развития Украины", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что ответственность за проблемы лежит на оппозиции.

По мнению главы правительства, оппозиция, которая на выборах обещала поднять социальные стандарты «до небес», освободить экономику от административного давления, дать «зеленую волну» евроинтеграции и все такое - оппозиция все эти обещания отбросила.

"Она приносит интересы страны в жертву своим амбициям, которые нацелены уже на президентскую гонку 2015 года. Оппозиция осталась глухой к компромиссным предложениям правящей партии. Не услышала призыв Европейского Союза быть конструктивной на пороге заключения ассоциации с ЕС. Оппозиция фактически тормозит экономическое и социальное развитие государства. Явно препятствует европейской интеграции Украины", - заявил Н.Азаров.

Премьер-министр напомнил, что 25 февраля состоится саммит Украина-ЕС, который является важным этапом в подготовке к подписанию Соглашения между Украиной и Европейским Союзом о политической ассоциации и зоне свободной торговли.

"Кабинет министров принял план мероприятий, направленных на подготовку надлежащих институционных предпосылок для подписания этого Соглашения. Определяющая часть этого плана, от которой зависит подписание Соглашения между Украиной и ЕС, должна быть выполненная именно в Верховной Раде – путем принятия пакета соответствующих законодательных актов", - отметил премьер.