Сегодня в Кабмине будут решать, как усилить соцзащиту граждан

Сегодня по поручению Президента Украины правительство рассмотрит ряд проектов законодательных актов, которые направлены на усиление социальной защиты граждан.

Об этом сказал премьер-министр Украины Николай Азаров во время заседания Кабинета министров, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Также правительство заслушает доклад Министерства социальной политики.

Премьер отметил, что правительство четко придерживается концепции социальных преобразований, в основе которой – социальная справедливость. «Мы год за годом должны - и будем - увеличивать социальную защиту», - подчеркнул Н.Азаров.