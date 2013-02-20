Правительство утвердило ряд мер для усиления соцзащиты

Кабинет министров начал рассмотрение пакета из 25 документов в сфере социальной защиты, подготовленных Министерством социальной политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, по словам министра Наталии Королевской, соответствующие предложения касаются более 20 млн украинцев.

«По случаю Дня социальной справедливости Министерство социальной политики подготовило пакет из 25 документов в сфере социальной защиты, касающиеся более 20 млн граждан Украины. На обеспечение этих решений планируется направить более 4 млрд грн из государственного бюджета и фондов социального страхования», - сказала она.

Н.Королевская отметила, что сегодня на заседании правительства было рассмотрено и принято проекты первых двух законодательных инициатив, касающиеся внесения изменений в Налоговый кодекс.

«Первым решением предлагается освободить от уплаты налога на недвижимость семьи опекунов, попечителей детей, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки. Это несправедливо, когда ребенок, который потерял родителей, но имеет квартиру, должен платить за нее налог», - сказала она.

Второе решение, по словам министра, направлено на развитие эффективной занятости в стране, в частности, специалистов рабочих специальностей. «Сегодня работодатели не заинтересованы тратить средства на профессиональную учебу работников из-за налогообложения таких расходов. Правительство одобрило проект закона, который с 1 января 2014 года будет разрешать работодателям включать расходы на неформальную профессиональную учебу работников по рабочим профессиям в валовые расходы. Таким образом, в профессиональной учебе будут заинтересованы как работники, так и работодатели», - сказала она.

Н.Королевская отметила, что остальные проекты в сфере социальной защиты будут рассмотрены в ближайшее время.

*** 20 февраля отмечается Всемирный день социальной справедливости, установленный по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН с 2009 года. В Украине День социальной справедливости установлен указом Президента от 4 февраля 2011 года.

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