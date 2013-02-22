Закон о защите персональных данных хотят привести в соответствие со стандартами ЕС

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается привести украинское законодательство о защите персональных данных в соответствие со стандартами Европейского Союза и Совета Европы.

Авторы проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений системы защиты персональных данных (регистрационный номер - №2282-1) – народные депутаты Андрей Шевченко и Григорий Немыря (фракция "Батькивщина").

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.Шевченко, таким образом авторы предлагают упорядочить обращение с персональными данными граждан. “Мы хотим навести порядок в обращении с персональными данными украинцев, - отметил А.Шевченко. – Сегодня закон с одной стороны осложняет жизнь бизнеса, который работает с персональными данными, а с другой – оставляет незащищенными людей, которые не хотят разглашения частной информации о них”.

В пресс-службе депутата напомнили, что Европейский Союз сформулировал пакет условий, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с Украиной. Согласно заявлениям министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, персональные данные – одна из трех групп законов, принятия которых ожидает ЕС.

"Мы последовательно работаем над приведением украинских законов к европейским стандартам, - говорит председатель парламентского Комитета по вопросам евроинтеграции Григорий Немыря. - Принятие данного закона приблизит Украину к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Потому критически важно скорейшее рассмотрение этого законопроекта".

Законопроектом предлагается отменить обязательную регистрацию баз персональных данных и заменяет ее на процедуру сообщения – в случаях, когда речь идет о “чувствительной” информации. Предлагается также передать контроль защиты персональных данных от органов исполнительной власти к Уполномоченному по правам человека.