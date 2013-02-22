«АрселорМиттал Кривой Рог» начал программу добровольного увольнения

Один из крупнейших металлургических комбинатов «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР), принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, начал первый в 2013 году этап программы добровольного увольнения, сообщили УНИАН в пресс-службе комбината.

"Первый этап программы, которая распространяется на работников со стажем в компании не менее 3-х лет, пройдет с 18 по 22 февраля 2013 г", - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, данная программа предполагает выплату компенсационного пакета определенным категориям работников при увольнении с предприятия по собственному желанию и разработана с целью уменьшения управленческих уровней на предприятии, снижения общего количества руководителей, специалистов, служащих, рабочих административно-хозяйственного персонала.

В 2013 году условиями программы добровольного увольнения также могут воспользоваться работники предприятия, чьи должности или рабочие места подлежат исключению в результате оптимизации организационной структуры.

"В рамках программы добровольного увольнения работникам предложено воспользоваться схемой выплаты компенсации, размер которой исчисляется прямым соотношением одного месячного оклада к стажу работы сотрудника на предприятии, но не более 50 000 грн для рабочих при стаже более 16 лет и не более 60 000 грн - для служащих и руководителей при стаже более 16 лет", - сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, генеральный директор «АрселорМиттал Кривой Рог» Артем Поляков в конце осени заявлял, что текущая ситуация на комбинате демонстрирует, что полностью избежать сокращений на предприятии вряд ли удастся, при этом он не конкретизировал планы по сокращениям на 2013 год.

На комбинате в 2012 году по сравнению с 2011 годом производство стали увеличилось на 12,57% - до 6,419 млн тонн, выплавка чугуна на 14,64% - до 5,61 млн тонн, а производство проката увеличилось на 13,26% - до 5,592 млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

В январе 2013 года по сравнению с первым месяцем 2012 года АМКР сократил производство стали на 3,4% - до 536,5 тыс. тонн.

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