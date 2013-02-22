Янукович считает успехом прошлогодний рост социальных стандартов на 15%

Президент Украины Виктор Янукович назвал успешным прошлогодний рост социальных стандартов на уровне 15% и рассчитывает, что эта тенденция будет сохраняться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслируется в прямом эфире семи общенациональных телеканалов в пятницу, 22 февраля.

«Если мы каждый год будем поднимать социальные стандарты на 15% - будет успех. Нам удалось поднять уровень минимальных зарплат и пенсий. Мы повысили уровень средней зарплаты с 1 906 грн до 3 025 грн – на 158%; средней пенсии – с 1 007 грн до 1 454 грн, на 44%; прожиточного минимума – с 639 грн до 1 042 грн, на 163%», - обратил внимание глава государства.

По его мнению, вопрос повышения социальных стандартов очевиден. «Понятно, что наши люди заслуживают того, чтобы социальные стандарты постоянно росли. Мы над этим работаем. Мы прекрасно понимаем, что 17 млн работающих людей, условно говоря, обязаны содержать 14 млн пенсионеров в стране... Нам нужно создавать новые рабочие места, нужно решать вопросы преодоления безработицы, поднимать заработную плату – как основу формирования всех социальных фондов», - сказал Президент.